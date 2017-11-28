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28.11.2017  15:57   

Полицейские Харькова обнаружили у мужчины боеприпасы

В пачке из-под сигарет полицейские нашли у 43-летнего харьковчанина 40 патронов.


// Нацполиция

Полицейские Новобаварского отдела  выехали  на ссору в одной из квартир на улице Семинаровской, где и нашли боеприпасы.

В жилище работники полиции обнаружили хозяина квартиры и его 43-летнего товарища. Последний пояснил, что патроны нашел неподалеку железнодорожного пути.

Изъятое направлено на экспертизу.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  патроны, харьков
 
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