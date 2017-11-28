Полицейские Харькова обнаружили у мужчины боеприпасы

В пачке из-под сигарет полицейские нашли у 43-летнего харьковчанина 40 патронов.
Полицейские Новобаварского отдела выехали на ссору в одной из квартир на улице Семинаровской, где и нашли боеприпасы.
В жилище работники полиции обнаружили хозяина квартиры и его 43-летнего товарища. Последний пояснил, что патроны нашел неподалеку железнодорожного пути.
Изъятое направлено на экспертизу.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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