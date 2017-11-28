28.11.2017 15:57

Полицейские Харькова обнаружили у мужчины боеприпасы

В пачке из-под сигарет полицейские нашли у 43-летнего харьковчанина 40 патронов.



// Нацполиция

Полицейские Новобаварского отдела выехали на ссору в одной из квартир на улице Семинаровской, где и нашли боеприпасы.

В жилище работники полиции обнаружили хозяина квартиры и его 43-летнего товарища. Последний пояснил, что патроны нашел неподалеку железнодорожного пути.



Изъятое направлено на экспертизу.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

