Житель Харьковщины организовал в доме незаконный пункт приема металлолома (ВИДЕО)

Полицейские изъяли тонну лома черных металлов, 35 кг цветных металлов и электронные весы.
Нелегальной хозяйственной деятельностью в селе Петровское Балаклейского района занимался 47-летний мужчина.
Никаких разрешений (лицензий) на занятие подобным видом хозяйственной деятельности мужчина не имел.
Работники угрозыска провели санкционированный обыск на территории домовладения, где из подсобного помещения изъяли 1 тонну лома черного металла, 35 кг цветных металлов, электронные весы и другие предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до одного года.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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