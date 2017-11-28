28.11.2017 16:34

Житель Харьковщины организовал в доме незаконный пункт приема металлолома (ВИДЕО)

Полицейские изъяли тонну лома черных металлов, 35 кг цветных металлов и электронные весы.



// Нацполиция

Нелегальной хозяйственной деятельностью в селе Петровское Балаклейского района занимался 47-летний мужчина.



Никаких разрешений (лицензий) на занятие подобным видом хозяйственной деятельности мужчина не имел.

Работники угрозыска провели санкционированный обыск на территории домовладения, где из подсобного помещения изъяли 1 тонну лома черного металла, 35 кг цветных металлов, электронные весы и другие предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности.



Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до одного года.



