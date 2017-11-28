 
Главная Новости Криминал и происшествия Житель Харьковщины организовал в доме незаконный пункт приема металлолома (ВИДЕО)
28.11.2017  16:34   

Житель Харьковщины организовал в доме незаконный пункт приема металлолома (ВИДЕО)

Полицейские изъяли тонну лома черных металлов, 35 кг цветных металлов и электронные весы.


// Нацполиция

Нелегальной хозяйственной деятельностью в селе Петровское Балаклейского района занимался 47-летний мужчина.

Никаких разрешений (лицензий) на занятие подобным видом хозяйственной деятельности мужчина не имел.

Работники угрозыска провели санкционированный обыск на территории домовладения, где из подсобного помещения изъяли 1 тонну лома черного металла, 35 кг цветных металлов, электронные весы и другие предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до одного года.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  металлолом, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.10 Криминал и происшествия Житель Харьковщины хотел сдать боеприпасы на металлолом (ФОТО) 11.10 Криминал и происшествия В Харькове прошел рейд по незаконным пунктам приема металла (ФОТО) 29.04 Криминал и происшествия «Бизнесмены» из Днепропетровска открыли на Харьковщине нелегальные пункты металлолома
 
 

Видео

Адвокаты Кернеса: Документы, которые предоставляют представители прокуратуры в суде, не соответствуют требованию закона.
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 