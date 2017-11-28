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28.11.2017  16:02   

Россиянин хотел вывезти харьковчанок для интомных услуг

На Харьковщине правоохранители ликвидировали еще один канал незаконной торговли людьми.


// Госпогранслужба

27 ноября в пункте пропуска «Гоптовка» правоохранителями задержан 40-летний гражданин РФ.

Российнин завербовал и пытался переправить в Москву двух гражданок Украины, жительниц Харькова, с целью дальнейшей их эксплуатации в сфере предоставления услуг интимного характера.

Мужчина задержан, ему объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные и оперативные мероприятия.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  проституция, полиция, харьков
 
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