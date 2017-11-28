Россиянин хотел вывезти харьковчанок для интомных услуг

На Харьковщине правоохранители ликвидировали еще один канал незаконной торговли людьми.
27 ноября в пункте пропуска «Гоптовка» правоохранителями задержан 40-летний гражданин РФ.
Российнин завербовал и пытался переправить в Москву двух гражданок Украины, жительниц Харькова, с целью дальнейшей их эксплуатации в сфере предоставления услуг интимного характера.
Мужчина задержан, ему объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».
Сейчас продолжаются дальнейшие следственные и оперативные мероприятия.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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