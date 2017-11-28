28.11.2017 17:50

Житель Харьковщины хранил в собственном доме оружие и наркотики (ВИДЕО)

Информация о том, что житель поселка Казачья Лопань хранит по месту жительства оружие, поступила в дежурную часть Дергачевского ОП.



police.kharkov

В ходе санкционированного обыска домовладения полицейские обнаружили и изъяли обрез винтовки, пистолет и 6 патронов. Кроме того, работники полиции обнаружили около 10 граммов высушенного вещества, похожего на наркотические средства и полимерную бутылку с наслоением.

«Во время досудебного расследования установлено, что владелец домовладения использовал наркотики для собственного употребления. Мотив незаконного хранения огнестрельного оружия человек объяснить не смог. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование», - информирует следователь Дергачевского ОП лейтенант полиции Андрей Шевченко

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.