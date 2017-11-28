 
Главная Новости Криминал и происшествия Житель Харьковщины хранил в собственном доме оружие и наркотики (ВИДЕО)
28.11.2017  17:50   

Житель Харьковщины хранил в собственном доме оружие и наркотики (ВИДЕО)

Информация о том, что житель поселка Казачья Лопань хранит по месту жительства оружие, поступила в дежурную часть Дергачевского ОП.


police.kharkov
В ходе санкционированного обыска домовладения полицейские обнаружили и изъяли обрез винтовки, пистолет и 6 патронов. Кроме того, работники полиции обнаружили около 10 граммов высушенного вещества, похожего на наркотические средства и полимерную бутылку с наслоением.
 
«Во время досудебного расследования установлено, что владелец домовладения использовал наркотики для собственного употребления. Мотив незаконного хранения огнестрельного оружия человек объяснить не смог. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование», - информирует следователь Дергачевского ОП лейтенант полиции Андрей Шевченко
 
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  оружие, пистолет, полиция, харьков, наркотики
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.11 Криминал и происшествия В частном доме под Харьковом обнаружили схрон с оружием (ВИДЕО, ФОТО) 23.11 Криминал и происшествия Полицейские разоружили жителя Харьковщины 22.11 Общество Харьковчанин помог полиции задержать торговца оружием
 
 

Видео

Финские инвесторы заинтересовались Харьковом
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 