28.11.2017 17:34

Полиция прокомментировала разгром съемочной площадки сериала

В Сети прошла информация, что на съемочной площадке сериала «По законам военного времени», расположенной на территории ХПИ, произошла стычка.



//newsroom.kh.ua

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 28 ноября в 12:40 поступило сообщение о том, что на съемочную площадку по улице Кирпичева вошли около 30 человек и начали мешать съемочной процесса.



На место происшествия сразу же выехали руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа и патрульные.



Опросив свидетелей, сотрудники полиции установили, что пострадавших в результате данного происшествия нет, материального ущерба не нанесено, с заявлениями в полицию никто не обращался.



Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Проводится проверка.