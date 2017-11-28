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28.11.2017  17:34   

Полиция прокомментировала разгром съемочной площадки сериала

В Сети прошла информация, что на съемочной площадке сериала «По законам военного времени», расположенной на территории ХПИ, произошла стычка.


//newsroom.kh.ua

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 28 ноября в 12:40 поступило сообщение о том, что на съемочную площадку по улице Кирпичева вошли около 30 человек и начали мешать съемочной процесса.

На место происшествия сразу же выехали руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа и патрульные.

Опросив свидетелей, сотрудники полиции установили, что пострадавших в результате данного происшествия нет, материального ущерба не нанесено, с заявлениями в полицию никто не обращался.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Проводится проверка.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  сериал, разгром, полиция, харьков
 
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