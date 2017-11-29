В аптеку на Салтовке бросили гранату

Происшествие имело место под утро 29 ноября на Юбилейном проспекте.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, около половины пятого утра неизвестные злоумышленники бросили взрывное устройство (по предварительным оценкам экспертов – гранату) в помещение аптеки «911», которая расположена в пристройке к 10-этажному жилому дому на проспекте Юбилейном, 74.
Взрывом повреждены окна и внутренние помещения аптеки. Пожара не было.
Жертв и пострадавших нет.
Проводится расследование.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения промежуточных итогов. Если результаты не соответствуют ожиданиям, время задуматься: в правильном ли направлении вы идете?
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Слабый туман. Местами по области гололед. На дорогах местами гололедица.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.
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