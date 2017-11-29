29.11.2017 11:35

В аптеку на Салтовке бросили гранату

Происшествие имело место под утро 29 ноября на Юбилейном проспекте.



// pn.com.ua

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, около половины пятого утра неизвестные злоумышленники бросили взрывное устройство (по предварительным оценкам экспертов – гранату) в помещение аптеки «911», которая расположена в пристройке к 10-этажному жилому дому на проспекте Юбилейном, 74.

Взрывом повреждены окна и внутренние помещения аптеки. Пожара не было.

Жертв и пострадавших нет.

Проводится расследование.