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29.11.2017  11:35   

В аптеку на Салтовке бросили гранату

Происшествие имело место под утро 29 ноября на Юбилейном проспекте.


// pn.com.ua

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, около половины пятого утра неизвестные злоумышленники бросили взрывное устройство (по предварительным оценкам экспертов – гранату) в помещение аптеки «911», которая расположена в пристройке к 10-этажному жилому дому на проспекте Юбилейном, 74.

Взрывом повреждены окна и внутренние помещения аптеки. Пожара не было.

Жертв и пострадавших нет.

Проводится расследование.

Тэги:  граната, аптека, полиция, харьков
 
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