Сосед с топором устроил погром и угнал автомобиль

На Харьковщине работники полиции задержали мужчину, который незаконно завладел автомобилем соседа.
В дежурную часть Чугуевского ОП поступило сообщение от жителя района о том, что неизвестный завладел его автомобилем «Chevrolet Aveo».
Правоохранители разыскали угонщика. Им оказался 30-летний сосед заявителя.
Выяснилось, что у подозреваемого сложились неприязненные отношения с соседом.
Злоумышленник проник во двор потерпевшего, топором разбил окно и изрубил входные двери в доме и на веранде. Кроме того, подозреваемый под угрозой физической расправы требовал от хозяина открыть ему дверь. После этого сосед открыл гараж и угнал автомобиль.
Вещественные доказательства изъяты.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения промежуточных итогов. Если результаты не соответствуют ожиданиям, время задуматься: в правильном ли направлении вы идете?
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Слабый туман. Местами по области гололед. На дорогах местами гололедица.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.
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