29.11.2017 12:31

Сосед с топором устроил погром и угнал автомобиль

На Харьковщине работники полиции задержали мужчину, который незаконно завладел автомобилем соседа.



// Нацполиция

В дежурную часть Чугуевского ОП поступило сообщение от жителя района о том, что неизвестный завладел его автомобилем «Chevrolet Aveo».



Правоохранители разыскали угонщика. Им оказался 30-летний сосед заявителя.



Выяснилось, что у подозреваемого сложились неприязненные отношения с соседом.

Злоумышленник проник во двор потерпевшего, топором разбил окно и изрубил входные двери в доме и на веранде. Кроме того, подозреваемый под угрозой физической расправы требовал от хозяина открыть ему дверь. После этого сосед открыл гараж и угнал автомобиль.



Вещественные доказательства изъяты.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.