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29.11.2017  12:31   

Сосед с топором устроил погром и угнал автомобиль

На Харьковщине работники полиции задержали мужчину, который незаконно завладел автомобилем соседа.


// Нацполиция

В дежурную часть Чугуевского ОП поступило сообщение от жителя района о том, что неизвестный завладел его автомобилем «Chevrolet Aveo».

Правоохранители разыскали угонщика. Им оказался 30-летний сосед заявителя.

Выяснилось, что у подозреваемого сложились неприязненные отношения с соседом.

Злоумышленник проник во двор потерпевшего, топором разбил окно и изрубил входные двери в доме и на веранде. Кроме того, подозреваемый под угрозой физической расправы требовал от хозяина открыть ему дверь. После этого сосед открыл гараж и угнал автомобиль.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   Нацполицияё
 Тэги:  угон, полиция, харьков
 
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