29.11.2017 14:28

На Московском проспекте – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 28 ноября.



// Патрульная полиция

На Московском проспекте, 275/1 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



На месте патрульные выяснили, что автомобиль Chevrolet Lacetti не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с Renault. От удара Chevrolet бросило в правую сторону, где он столкнулся с автомобилем BMW.



В результате ДТП пострадавших нет.



На водителя Chevrolet Lacetti патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.