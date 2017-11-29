 
Главная Новости Криминал и происшествия На Московском проспекте – тройное ДТП (ФОТО)
29.11.2017  14:28   

На Московском проспекте – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 28 ноября.


// Патрульная полиция

На Московском проспекте, 275/1 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

На месте патрульные выяснили, что автомобиль Chevrolet Lacetti не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с Renault. От удара Chevrolet бросило в правую сторону, где он столкнулся с автомобилем BMW.

В результате ДТП пострадавших нет.

На водителя Chevrolet Lacetti патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.11 Криминал и происшествия Под Харьковом грузовик сбил пешехода 29.11 Криминал и происшествия На Салтовке легковушка бросилась под колеса трамвая (ФОТО) 28.11 Криминал и происшествия Неизвестная велосипедистка погибла на месте ДТП
 
 

Видео

Финские инвесторы заинтересовались Харьковом
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 