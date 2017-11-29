На Московском проспекте – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 28 ноября.
На Московском проспекте, 275/1 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
На месте патрульные выяснили, что автомобиль Chevrolet Lacetti не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с Renault. От удара Chevrolet бросило в правую сторону, где он столкнулся с автомобилем BMW.
В результате ДТП пострадавших нет.
На водителя Chevrolet Lacetti патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.
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