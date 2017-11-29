29.11.2017 12:46

Под Харьковом спасли дом от пожара (ФОТО)

28 ноября в 13:29 на номер «101» поступило сообщение о возгорании на территории частного домовладения на улице Нагорной, 39 в поселке Высокий, Харьковского района.



kharkiv.dsns.gov.ua

К месту вызова отправились 3 пожарно-спасательные части. Возгорание возникло в гараже и хозяйственной постройке, которые вплотную пристроенные к жилому дому.

«Существовала угроза распространения пламени на дом. Внутри гаража автомобиля не было, однако там находились 3 баллона с бытовым газом. Чтобы предотвратить взрывы, спасатели немедленно охладили их и вынесли из зоны горения. Площадь пожара составляла около 30 кв.м.», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

В 14:25 распространение огня локализировали, в 15:30 возгорание полностью ликвидировали. Травмированных и погибших нет.

В ходе опроса хозяйки домовладения эксперты установили, что она вычистила металлический котел от золы, ссыпала ее в мешок и оставила в гараже. Вероятно, зола было не погашена до конца, что и привело возгоранию.

Спасатели напоминают , что согласно требованиям правил пожарной безопасности пепел и шлак, которые выгребают из топки, необходимо заливать водой и выносить в места, специально для этого отведенных.

ФОТО:ГСЧС