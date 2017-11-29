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29.11.2017  13:17   

В Харькове задержали расхитителя железной дороги

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу.


kharkivpolice
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, поздно вечером, 28 ноября, во время патрулирования Новобаварского района полицейские заметили подозрительного мужчину вблизи железнодорожных путей в районе улицы Арсенальной.
 
Возле него находилась детская коляска, в которой патрульные увидели оборудования для железной дороги, а именно медные катушки. Гражданин не смог объяснить правоохранителям зачем снял эти предметы.
 
На место вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину передали следователям.
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  металл, медь, харьков, полиция
 
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