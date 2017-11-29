29.11.2017 13:17

В Харькове задержали расхитителя железной дороги

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу.



kharkivpolice

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, поздно вечером, 28 ноября, во время патрулирования Новобаварского района полицейские заметили подозрительного мужчину вблизи железнодорожных путей в районе улицы Арсенальной.

Возле него находилась детская коляска, в которой патрульные увидели оборудования для железной дороги, а именно медные катушки. Гражданин не смог объяснить правоохранителям зачем снял эти предметы.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину передали следователям.