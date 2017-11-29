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29.11.2017  14:15   

Копы поймали парня с наркотиками

Молодой человек нервничал и пытался избежать встречи с правоохранителями.


kharkivpolice
28 ноября, около 22:00 на улице Сидоренковской патрульные заметили парня, поведение которого вызвало у полицейских подозрение. 
 
«Во время разговора с копами гражданин заметно нервничал. В результате поверхностного осмотра полицейские обнаружили у мужчины 10 свертков с неизвестными веществами похожими на наркотические», - рассказывают в пресс-службе патрульной полиции. 
 
Для выяснения всех обстоятельств и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Гражданина передали следователям.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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