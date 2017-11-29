29.11.2017 14:15

Копы поймали парня с наркотиками

Молодой человек нервничал и пытался избежать встречи с правоохранителями.



kharkivpolice

28 ноября, около 22:00 на улице Сидоренковской патрульные заметили парня, поведение которого вызвало у полицейских подозрение.

«Во время разговора с копами гражданин заметно нервничал. В результате поверхностного осмотра полицейские обнаружили у мужчины 10 свертков с неизвестными веществами похожими на наркотические», - рассказывают в пресс-службе патрульной полиции.

Для выяснения всех обстоятельств и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Гражданина передали следователям.