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29.11.2017  14:45   

Под Харьковом грузовик сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября в пгт. Солоницевка Дергачевского района.


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По информации пресс-службы ГУНП, на улице Сумской шлях 48-летний водитель грузовика «МАЗ» совершил наезд на 52-летнего местного жителя. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи. 
 
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Следователем решается вопрос о квалификации события соответствии с Уголовным кодексом Украины.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, авария, грузовик, харьков
 
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