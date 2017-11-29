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29.11.2017  16:44   

На Харьковщине задержали лесорубов (ФОТО)

31 и 32-летних жителей поселка Бахтин, совершивших вырубку более 130 деревьев, задержали сотрудники Боровского отделения полиции.


police.kharkov
С соответствующим заявлением в полицию обратился мастер леса Боровского лесничества.
 
«По адресу полицейские обнаружили 134 спиленных дерева различных пород - ясень, дуб, вяз, акация, и установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались двое местных жителей. Мужчины объяснили, что таким образом хотели улучшить свое материальное положение», - рассказывают в пресс-службе ГУНП. 
 
Следователем открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  лес, вырубка, харьков, полиция
 
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