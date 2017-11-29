29.11.2017 16:44

На Харьковщине задержали лесорубов (ФОТО)

31 и 32-летних жителей поселка Бахтин, совершивших вырубку более 130 деревьев, задержали сотрудники Боровского отделения полиции.



police.kharkov

С соответствующим заявлением в полицию обратился мастер леса Боровского лесничества.

«По адресу полицейские обнаружили 134 спиленных дерева различных пород - ясень, дуб, вяз, акация, и установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались двое местных жителей. Мужчины объяснили, что таким образом хотели улучшить свое материальное положение», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

ФОТО:ГУНП