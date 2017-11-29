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29.11.2017  17:48   

В Харькове кабельный вор вовлек подростка в преступную жизнь (ВИДЕО)

На счету 32-летнего безработного харьковчанина 39 фактов совершения преступлений. Также полицейские установили, что подозреваемый несколько раз привлекал к кражам 15-летнего парня.


police.kharkov
В течение апреля-октября текущего года в полицию поступали заявления от одного из предприятий о том, что в Шевченковском районе неизвестные срезают провода. Своими действиями злоумышленники создавали неудобства жителям домов и наносили материальный ущерб предприятию.
 
По словам заместителя начальника-начальник следственного отдела Шевченковского отдела полиции в городе Харькове Сергея Линника, по фактам событий следователем было открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения розыскных мероприятий участковые офицеры полиции установили лицо, причастное к совершению краж. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый мужчина.
 
В ходе досудебного расследования следователи установили, что в трех случаях подозреваемый привлекал к совершению преступлений 15-летнего парня. В связи с этим, следователем было открыто еще одно уголовное производство по ч.1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас в судебном порядке в отношении 32-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а подросток находится под домашним арестом.
 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  вор, кабель, подросток, харьков
 
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