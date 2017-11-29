29.11.2017 17:48

В Харькове кабельный вор вовлек подростка в преступную жизнь (ВИДЕО)

На счету 32-летнего безработного харьковчанина 39 фактов совершения преступлений. Также полицейские установили, что подозреваемый несколько раз привлекал к кражам 15-летнего парня.



police.kharkov

В течение апреля-октября текущего года в полицию поступали заявления от одного из предприятий о том, что в Шевченковском районе неизвестные срезают провода. Своими действиями злоумышленники создавали неудобства жителям домов и наносили материальный ущерб предприятию.

По словам заместителя начальника-начальник следственного отдела Шевченковского отдела полиции в городе Харькове Сергея Линника, по фактам событий следователем было открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения розыскных мероприятий участковые офицеры полиции установили лицо, причастное к совершению краж. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что в трех случаях подозреваемый привлекал к совершению преступлений 15-летнего парня. В связи с этим, следователем было открыто еще одно уголовное производство по ч.1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в судебном порядке в отношении 32-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а подросток находится под домашним арестом.