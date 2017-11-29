29.11.2017 18:45

Правоохранители разыскивают пропавшего без вести школьника

Сотрудники Немышлянского отдела полиции разыскивают Вячеслава Еремина, 2004 года рождения.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 29 ноября около 15:00 парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, светлые волосы.

Был одет в черную куртку с красными вставками, черную шапку и черные кроссовки.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 102 или (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел полиции или другим удобным способом», - говорят в пресс-службе ведомства.