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29.11.2017  18:45   

Правоохранители разыскивают пропавшего без вести школьника

Сотрудники Немышлянского отдела полиции разыскивают Вячеслава Еремина, 2004 года рождения.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 29 ноября около 15:00 парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
 
Приметы: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, светлые волосы.
 
Был одет в черную куртку с красными вставками, черную шапку и черные кроссовки.
 
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 102 или (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел полиции или другим удобным способом», - говорят в пресс-службе ведомства. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, школьник, харьков
 
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