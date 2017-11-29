Правоохранители разыскивают пропавшего без вести школьника

Сотрудники Немышлянского отдела полиции разыскивают Вячеслава Еремина, 2004 года рождения.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения промежуточных итогов. Если результаты не соответствуют ожиданиям, время задуматься: в правильном ли направлении вы идете?
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Слабый туман. Местами по области гололед. На дорогах местами гололедица.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.
влажн.:
давл.:
ветер: