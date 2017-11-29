29.11.2017 19:23

У жителя Харьковщины нашли наркотики

В ходе проведения санкционированного обыска дома 24-летнего жителя села Пришиб участковые офицеры Балаклейского отдела полиции обнаружили три бумажных свертка весом около 15 граммов с веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое.



police.kharkov

Мужчина сообщил правоохранителям, что изъятое является марихуаной.

Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

«Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.