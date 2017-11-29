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29.11.2017  19:23   

У жителя Харьковщины нашли наркотики

В ходе проведения санкционированного обыска дома 24-летнего жителя села Пришиб участковые офицеры Балаклейского отдела полиции обнаружили три бумажных свертка весом около 15 граммов с веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое.


police.kharkov
Мужчина сообщил правоохранителям, что изъятое является марихуаной.
 
Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.
 
«Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины», - информируют в пресс-службе ГУНП.  
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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