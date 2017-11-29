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29.11.2017  19:30   

В Харькове на ходу вспыхнул троллейбус (ВИДЕО)

Троллейбус № 31 загорелся по проспекту Льва Ландау на мосту через Московский проспект.


dozor.kharkov.ua
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:23.
 
К месту происшествия было направлено 2 отделения ГСЧС. На момент прибытия пожарных в салоне троллейбуса пассажиров не было.
 
В 18:44 огонь был ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал.
 
Про предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. 
 
«Троллейбус был практически пустой - уже шел в депо. В салоне было несколько человек, которых при возгорании водитель оперативно вывел из салона. Потом пытался самостоятельно потушить, но куда там!», - сообщил на своей странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью и информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
 

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Тэги:  пожар, троллейбус, харьков
 
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