29.11.2017 19:30

В Харькове на ходу вспыхнул троллейбус (ВИДЕО)

Троллейбус № 31 загорелся по проспекту Льва Ландау на мосту через Московский проспект.



dozor.kharkov.ua

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:23.

К месту происшествия было направлено 2 отделения ГСЧС. На момент прибытия пожарных в салоне троллейбуса пассажиров не было.

В 18:44 огонь был ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал.

Про предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

«Троллейбус был практически пустой - уже шел в депо. В салоне было несколько человек, которых при возгорании водитель оперативно вывел из салона. Потом пытался самостоятельно потушить, но куда там!», - сообщил на своей странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью и информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.