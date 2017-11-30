Скорая врезалась в троллейбус. Есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла 30 ноября около пяти часов утра в 29-ом микрорайоне, на проспекте Петра Григоренко.
В стоявший троллейбус врезалась машина скорой помощи, сообщил на своей странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью и информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Скорая ехала без маячков и без сигнала, пациента в ней не было.
В результате ДТП пострадали два человека - Предварительно - состояние у них средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Фото: Facebook / Юрий Сидоренко
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Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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