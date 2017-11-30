 
Главная Новости Криминал и происшествия Одессит вывозил харьковчанок в секс-рабство в Китай (ВИДЕО)
30.11.2017  12:59   

Одессит вывозил харьковчанок в секс-рабство в Китай (ВИДЕО)

Работники полиции разоблачили мужчину, который завербовал двух харьковчанок для работы в секс-индустрии.


// Нацполиция

24-летнего уроженца Одесской области задержали работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту сутенерства.

Местом для встреч с потенциальными «жрицами любви» молодой выбрал одно из харьковских кафе. Мужчина подобрал для своего бизнеса двух девушек - 20 и 25 лет. Каждой он предлагал поехать в город Пекин, чтобы хорошо заработать.

Как рассказал заместитель начальника УБПТЛ ГУНП в Харьковской области Олег Гринь, злоумышленник знал, что молодые женщины сейчас переживают сложные времена. В одной из них не было постоянной работы и возможности рассчитаться за кредит. Используя эмоциональное состояние женщин, злоумышленник смог достичь с ними согласия. Мужчина обещал им большие заработки в будущем, но сначала они должны были отработать ему деньги, потраченные на оформление проездных документов и переезд в Китай.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  проституция, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.11 Криминал и происшествия На «Гоптовке» перекрыли канал транзита украинок для индустрии секс-услуг (ФОТО) 28.11 Криминал и происшествия Россиянин хотел вывезти харьковчанок для интимных услуг 20.04 Криминал и происшествия Харьковчанок вербовали стать турецкими «жрицами любви» (ВИДЕО)
 
 

Видео

Харьков презентовал делегации из Донецкой области свой опыт в сфере оказания социальных и админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 