Одессит вывозил харьковчанок в секс-рабство в Китай (ВИДЕО)

Работники полиции разоблачили мужчину, который завербовал двух харьковчанок для работы в секс-индустрии.
24-летнего уроженца Одесской области задержали работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту сутенерства.
Местом для встреч с потенциальными «жрицами любви» молодой выбрал одно из харьковских кафе. Мужчина подобрал для своего бизнеса двух девушек - 20 и 25 лет. Каждой он предлагал поехать в город Пекин, чтобы хорошо заработать.
Как рассказал заместитель начальника УБПТЛ ГУНП в Харьковской области Олег Гринь, злоумышленник знал, что молодые женщины сейчас переживают сложные времена. В одной из них не было постоянной работы и возможности рассчитаться за кредит. Используя эмоциональное состояние женщин, злоумышленник смог достичь с ними согласия. Мужчина обещал им большие заработки в будущем, но сначала они должны были отработать ему деньги, потраченные на оформление проездных документов и переезд в Китай.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.
Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.
Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: