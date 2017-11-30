 
Главная Новости Криминал и происшествия 45 пожарных тушили трехэтажный частный дом на Салтовке (ФОТО)
30.11.2017  13:29   

45 пожарных тушили трехэтажный частный дом на Салтовке (ФОТО)

Особняк загорелся из-за нарушения технологии при строительстве печи.


// ГСЧС

29 ноября в 17:25 спасателям сообщили о пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Шолом-Алейхема, 7.

Пожарных вызвали случайные свидетели, которые видели большое зарево на крыше дома.

На тушение выехал дежурный караул 9-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

На месте выяснили, что огнем уже были охвачены крыша дома, внутренние помещения 2-го и 3-го этажей, а также перекрытия между этими этажами и чердачное перекрытие. Общая площадь горения стала около 180 кв.м.

Также горящие обломки конструкций крыши попали на одноэтажную пристройку к дому, которая также горела на площади 50 кв.м.

На расстоянии 10 м от пожара, стоял соседский дом, которому тоже угрожал огонь. В доме находилась 71-летняя женщина и ее сын. От пожара люди не пострадали, но пожилая женщина была в шоковом состоянии. Ее осмотрели медики скорой и оказали необходимую помощь.

Учитывая данные разведки, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего к действию по пожаротушению были привлечены 7 пожарных автоцистерн, 3 специальных аварийно-спасательных автомобиля, пожарная автолестница и 45 человек личного состава.

Спасатели подали 5 пожарных стволов, чтобы ликвидировать огонь и защитить соседское жилье. В 18:10 им удалось прекратили распространение огня. Окончательная его ликвидация состоялась в 22:05.

По предварительным данным между металлическим дымоходом и горючим утеплителем стен дома не было надлежащей противопожарной отступки. Поэтому сначала занялся утеплитель, а затем пламя перекинулось на крышу дома. Итак вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.11 Криминал и происшествия В Харькове на ходу вспыхнул троллейбус (ВИДЕО)   29.11 Криминал и происшествия Под Харьковом спасли дом от пожара (ФОТО) 29.11 Криминал и происшествия На поселке Жуковского сгорел троллейбус (ФОТО)
 
 

Видео

Харьков презентовал делегации из Донецкой области свой опыт в сфере оказания социальных и админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 