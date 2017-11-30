30.11.2017 13:29

45 пожарных тушили трехэтажный частный дом на Салтовке (ФОТО)

Особняк загорелся из-за нарушения технологии при строительстве печи.



// ГСЧС

29 ноября в 17:25 спасателям сообщили о пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Шолом-Алейхема, 7.

Пожарных вызвали случайные свидетели, которые видели большое зарево на крыше дома.



На тушение выехал дежурный караул 9-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

На месте выяснили, что огнем уже были охвачены крыша дома, внутренние помещения 2-го и 3-го этажей, а также перекрытия между этими этажами и чердачное перекрытие. Общая площадь горения стала около 180 кв.м.

Также горящие обломки конструкций крыши попали на одноэтажную пристройку к дому, которая также горела на площади 50 кв.м.

На расстоянии 10 м от пожара, стоял соседский дом, которому тоже угрожал огонь. В доме находилась 71-летняя женщина и ее сын. От пожара люди не пострадали, но пожилая женщина была в шоковом состоянии. Ее осмотрели медики скорой и оказали необходимую помощь.



Учитывая данные разведки, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего к действию по пожаротушению были привлечены 7 пожарных автоцистерн, 3 специальных аварийно-спасательных автомобиля, пожарная автолестница и 45 человек личного состава.

Спасатели подали 5 пожарных стволов, чтобы ликвидировать огонь и защитить соседское жилье. В 18:10 им удалось прекратили распространение огня. Окончательная его ликвидация состоялась в 22:05.



По предварительным данным между металлическим дымоходом и горючим утеплителем стен дома не было надлежащей противопожарной отступки. Поэтому сначала занялся утеплитель, а затем пламя перекинулось на крышу дома. Итак вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.