На Южном вокзале задержали парня с фасованной «травкой» (ФОТО)

Работники полиции Харькова изъяли у молодого человека 12 свертков наркотического вещества.
Во время отработки территории района на станции «Харьков-Пассажирский» сотрудники Холодногорского отдела полиции остановили 21-летнего парня. При осмотре у него обнаружили 12 свертков с веществом растительного происхождения, похожего на «каннабис».
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
Следователеи открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.
Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: