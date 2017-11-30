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30.11.2017  15:02   

На Южном вокзале задержали парня с фасованной «травкой» (ФОТО)

Работники полиции Харькова изъяли у молодого человека 12 свертков наркотического вещества.


// Нацполиция

Во время отработки территории района на станции «Харьков-Пассажирский» сотрудники Холодногорского отдела полиции остановили 21-летнего парня. При осмотре у него обнаружили 12 свертков с веществом растительного происхождения, похожего на «каннабис».

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователеи открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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