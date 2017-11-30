30.11.2017 13:15

Харьковским патрульным попался перевозчик крупной партии «паленки» (ФОТО)

Водителя автомобиля «Газель» остановили, чтобы привлечь в качестве свидетеля во время оформления административного правонарушения.



kharkivpolice

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел ночью 30 ноября на территории Индустриального района.

При составлении материалов инспекторы заметили, что водитель «Газели» заметно нервничал. Полицейских заинтересовало такое поведение свидетеля, поэтому они решили провести осмотр его автомобиля. В результате чего инспекторы увидели в кузове около 130 пластиковых бутылок емкостью 5 литров каждая, в которых, по словам перевозчика, находилась водка.

Соответствующих акцизных документов на алкоголь мужчина не имел.

Патрульные составили на гражданина протокол по части 1 статьи 164-5 КУоАП ( «Хранение или транспортировка алкогольных изделий на которых нет марок акцизного сбора установленного образца»), который в дальнейшем передадут в суд. Алкоголь правоохранители изъяли.