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30.11.2017  15:31   

На «Гоптовке» перекрыли канал транзита украинок для индустрии секс-услуг (ФОТО)

Пять человек в течение 2016-2017 годов вербовали и переправляли в Российскую Федерацию жительниц Днепровской и Запорожской областей, которые оказались в затруднительном финансовом положении, с целью дальнейшей их эксплуатации в сфере предоставления услуг интимного характера.


// Госпогранслужба

На днях в международном пункте пропуска «Гоптовка» при прохождении пограничного контроля на выезд с территории Украины правоохранители задержали двух женщин, жительниц Днепровской области, которые пытались переправить в РФ наших соотечественниц для сексуального рабства. Во время задержания правонарушителя было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».

Оперативным путем правоохранители установили еще 9 гражданок Украины, которые могли стать потенциальными жертвами преступной группы. Всех женщин подозреваемые находили по объявлениям о поиске работы через Интернет, и обещали трудоустройство в сфере оказания бытовых услуг, а именно - официантками, посудомойками и тому подобное.

В ходе следственных действий правоохранители провели обыски помещений подозреваемых. В результате этих действий была установлена ​​причастность одной из правонарушительниц к незаконному обороту оружия. В ее личном автомобиле был обнаружен арсенал оружия, который состоял из гранаты Ф-1, 6 тротиловых шашек, дымовой шашки, сигнальных ракет и почти 300 патронов к автомату Калашникова. По данному факту было открыто уголовное производство по статье 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Сейчас продолжаются следственные и оперативные мероприятия, а также принимаются меры для установления других пострадавших девушек и возвращение их с территории Российской Федерации.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  проституция, пограничники, харьков
 
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