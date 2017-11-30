В Харькове поймали «закладчика» с наркотиками (ФОТО)

29 ноября около 20:00 во время патрулирования на улице Цветущей полицейские заметили парня, который пытался избежать встречи с правоохранителями и начал скрываться.
Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.
Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: