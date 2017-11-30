30.11.2017 13:44

В Харькове поймали «закладчика» с наркотиками (ФОТО)

29 ноября около 20:00 во время патрулирования на улице Цветущей полицейские заметили парня, который пытался избежать встречи с правоохранителями и начал скрываться.



kharkivpolice

Патрульные остановили неизвестного, им оказался харьковчанин. На вопрос есть ли у него при себе запрещенные предметы, тот ответил, что имеет так называемые «закладки». Для проверки слов парня полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

«В присутствии двух свидетелей правоохранители провели поверхностный осмотр парня, в результате которого во внешних карманах куртки и брюк обнаружили разноцветные свертки. Всего следователи изъяли около 40 свертков с веществами похожими на наркотические. Для выяснения всех обстоятельств парня пригласили в Киевский отдел полиции», - информируют в пресс-службе патрульной полиции.