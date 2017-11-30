Неизвестный мужчина погиб в ДТП в Рогани

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.
29 ноября около 17.17 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о том, что на автодороге «Харьков-Чугуев» в поселке Рогань 38-летний водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на мужчину в возрасте около 50-60 лет.
От полученных травм пострадавший скончался.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства аварии.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.
Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: