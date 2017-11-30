30.11.2017 14:00

Неизвестный мужчина погиб в ДТП в Рогани

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.



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29 ноября около 17.17 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о том, что на автодороге «Харьков-Чугуев» в поселке Рогань 38-летний водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на мужчину в возрасте около 50-60 лет.

От полученных травм пострадавший скончался.



Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства аварии.



Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.