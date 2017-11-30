 
Главная Новости Криминал и происшествия Неизвестный мужчина погиб в ДТП в Рогани
30.11.2017  14:00   

Неизвестный мужчина погиб в ДТП в Рогани

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.


// Facebook

29 ноября около 17.17 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о том, что на автодороге «Харьков-Чугуев» в поселке Рогань 38-летний водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на мужчину в возрасте около 50-60 лет.

От полученных травм пострадавший скончался.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства аварии.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.11 Криминал и происшествия Скорая врезалась в троллейбус. Есть пострадавшие (ФОТО) 29.11 Криминал и происшествия Под Харьковом грузовик сбил пешехода 29.11 Криминал и происшествия На Московском проспекте – тройное ДТП (ФОТО)
 
 

Видео

Харьков презентовал делегации из Донецкой области свой опыт в сфере оказания социальных и админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 