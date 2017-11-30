На парковке Харьковского Регионального центра услуг отметились вандалы

То, что что-то не так, парковщик Валерий заметил утром, принимая смену. Обойдя территорию парковки Регионального центра услуг, он увидел «пробелы» не месте гранитных плит, которыми облицован парапет как самого здания, так и парковки.
Валерий Астахов, парковщик:
Я глянул, что они находятся не в одном уровне. То есть три плитки были не в том положении, в котором должны находиться. И я сообщил начальнику. Наверное, как-то снимали эти плитки или, может, кулаком били, но сам факт в том, что видно нарушение есть в растворе, они не просто сняты. Или может, домкратом поднимали. Но моё мнение - они были подковыряны.
Оксана Попова, руководитель Регионального центра услуг:
Наверняка это была подготовка к воровству, но на сегодняшний день оно предотвращено. Моё личное отношение к этому всему, конечно, негативное. Факт вандализма в общественном месте недопустим. Тем более, что руководством Харьковского городского совета для харьковчан сделаны прекрасные условия для получения административных услуг. Поэтому, лично моё мнение негативное.
Гранитные плиты в ближайшее время, говорит Оксана Попова, будут заново закреплены на своем привычном месте. А дальше дело за правоохранительными органами, которые должны найти вандалов.
На место выезжала следственно-оперативная группа Московского райотдела милиции.
Оксана Попова, руководитель Регионального центра услуг:
Соответствующие обращение и заявление в полицию нами сделані. На сегодняшний день мы так же готовим видеоматериалы с камер видеонаблюдения. Эти материалы будут приобщены к делу для того, чтобы были найдены виновные лица.
Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.
Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: