 
Главная Новости Криминал и происшествия На парковке Харьковского Регионального центра услуг отметились вандалы
30.11.2017  14:21   

На парковке Харьковского Регионального центра услуг отметились вандалы

То, что что-то не так, парковщик Валерий заметил утром, принимая смену. Обойдя территорию парковки Регионального центра услуг, он увидел «пробелы» не месте гранитных плит, которыми облицован парапет как самого здания, так и парковки.


// Городской Дозор

Валерий Астахов, парковщик:
Я глянул, что они находятся не в одном уровне. То есть три плитки были не в том положении, в котором должны находиться. И я сообщил начальнику. Наверное, как-то снимали эти плитки или, может, кулаком били, но сам факт в том, что видно нарушение есть в растворе, они не просто сняты. Или может, домкратом поднимали. Но моё мнение - они были подковыряны.

Оксана Попова, руководитель Регионального центра услуг:
Наверняка это была подготовка к воровству, но на сегодняшний день оно предотвращено. Моё личное отношение к этому всему, конечно, негативное. Факт вандализма в общественном месте недопустим. Тем более, что руководством Харьковского городского совета для харьковчан сделаны прекрасные условия для получения административных услуг. Поэтому, лично моё мнение негативное.

Гранитные плиты в ближайшее время, говорит Оксана Попова, будут заново закреплены на своем привычном месте. А дальше дело за правоохранительными органами, которые должны найти вандалов.

На место выезжала следственно-оперативная группа Московского райотдела милиции.

Оксана Попова, руководитель Регионального центра услуг:
Соответствующие обращение и заявление в полицию нами сделані. На сегодняшний день мы так же готовим видеоматериалы с камер видеонаблюдения. Эти материалы будут приобщены к делу для того, чтобы были найдены виновные лица.

Фотогалерея

Тэги:  вандализм, центр админуслуг, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Криминал и происшествия Пьяный вандал повалил пять памятников на кладбище 06.06 Криминал и происшествия На Белгородском спуске повредили клумбу 10.05 Криминал и происшествия В городском парке Волчанска повредили мемориальную доску погибшим воинам АТО
 
 

Видео

Харьков презентовал делегации из Донецкой области свой опыт в сфере оказания социальных и админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 