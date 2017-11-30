30.11.2017 14:21

На парковке Харьковского Регионального центра услуг отметились вандалы

То, что что-то не так, парковщик Валерий заметил утром, принимая смену. Обойдя территорию парковки Регионального центра услуг, он увидел «пробелы» не месте гранитных плит, которыми облицован парапет как самого здания, так и парковки.



// Городской Дозор

Валерий Астахов, парковщик:

Я глянул, что они находятся не в одном уровне. То есть три плитки были не в том положении, в котором должны находиться. И я сообщил начальнику. Наверное, как-то снимали эти плитки или, может, кулаком били, но сам факт в том, что видно нарушение есть в растворе, они не просто сняты. Или может, домкратом поднимали. Но моё мнение - они были подковыряны.



Оксана Попова, руководитель Регионального центра услуг:

Наверняка это была подготовка к воровству, но на сегодняшний день оно предотвращено. Моё личное отношение к этому всему, конечно, негативное. Факт вандализма в общественном месте недопустим. Тем более, что руководством Харьковского городского совета для харьковчан сделаны прекрасные условия для получения административных услуг. Поэтому, лично моё мнение негативное.



Гранитные плиты в ближайшее время, говорит Оксана Попова, будут заново закреплены на своем привычном месте. А дальше дело за правоохранительными органами, которые должны найти вандалов.

На место выезжала следственно-оперативная группа Московского райотдела милиции.



Оксана Попова, руководитель Регионального центра услуг:

Соответствующие обращение и заявление в полицию нами сделані. На сегодняшний день мы так же готовим видеоматериалы с камер видеонаблюдения. Эти материалы будут приобщены к делу для того, чтобы были найдены виновные лица.