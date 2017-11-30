30.11.2017 15:56

ДТП на Тюринке: трамваи не ходили час

Авария произошла на перекрестке улиц Тюринской и Веринской около одиннадцати часов утра.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Тюринской, совершил движение на запрещающий желтый сигнал светофора. В свою очередь водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Веринской в ​​сторону улицы Шевченко, также отправился на запрещающий желтый сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Mercedes.



В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. ЧП произошло на трамвайных путях, движение трамваев было приостановлено примерно на 1 час.



Так как оба водителя транспортных средств пренебрегли правилами дорожного движения, патрульными был составлен на каждого водителя протокол по статье 124 КУоАП. В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в Киевский суд.