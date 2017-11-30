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30.11.2017  15:56   

ДТП на Тюринке: трамваи не ходили час

Авария произошла на перекрестке улиц Тюринской и Веринской около одиннадцати часов утра.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Тюринской, совершил движение на запрещающий желтый сигнал светофора. В свою очередь водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Веринской в ​​сторону улицы Шевченко, также отправился на запрещающий желтый сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Mercedes.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. ЧП произошло на трамвайных путях, движение трамваев было приостановлено примерно на 1 час.

Так как оба водителя транспортных средств пренебрегли правилами дорожного движения, патрульными был составлен на каждого водителя протокол по статье 124 КУоАП. В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в Киевский суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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