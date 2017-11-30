ДТП на Тюринке: трамваи не ходили час

Авария произошла на перекрестке улиц Тюринской и Веринской около одиннадцати часов утра.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Тюринской, совершил движение на запрещающий желтый сигнал светофора. В свою очередь водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Веринской в сторону улицы Шевченко, также отправился на запрещающий желтый сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Mercedes.
В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. ЧП произошло на трамвайных путях, движение трамваев было приостановлено примерно на 1 час.
Так как оба водителя транспортных средств пренебрегли правилами дорожного движения, патрульными был составлен на каждого водителя протокол по статье 124 КУоАП. В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в Киевский суд.
Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.
Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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