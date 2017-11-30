30.11.2017 16:29

На Семинарской автомобиль врезался в столб (ФОТО)

Авария на улице Семинарской, 6 произошла 29 ноября около одиннадцати часов вечера.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Рено Колеос двигался в ​​сторону Полтавского Шляха, нe справился с управлением и врезался в электроопору.



В результате ДТП пострадал водитель Рено, который был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.



Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.