На Семинарской автомобиль врезался в столб (ФОТО)

Авария на улице Семинарской, 6 произошла 29 ноября около одиннадцати часов вечера.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Рено Колеос двигался в сторону Полтавского Шляха, нe справился с управлением и врезался в электроопору.
В результате ДТП пострадал водитель Рено, который был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.
Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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