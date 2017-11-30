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30.11.2017  16:29   

На Семинарской автомобиль врезался в столб (ФОТО)

Авария на улице Семинарской, 6 произошла 29 ноября около одиннадцати часов вечера.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Рено Колеос двигался в ​​сторону Полтавского Шляха, нe справился с управлением и врезался в электроопору.

В результате ДТП пострадал водитель Рено, который был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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