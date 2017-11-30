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30.11.2017  16:45   

В Харькове прохожий бросился в горящий дом, чтобы спасти годовалого ребенка (ФОТО, ВИДЕО)

30 ноября в 12:35 на номер «101» позвонил случайный свидетель, который заметил дым в частном доме на двух хозяев на улице Беломорской, 28.


kharkiv.dsns
Возле дома мужчина встретил 2-х мальчиков, 2014 и 2015 годов рождения, которые рассказали, что внутри дома осталась их сестренка. Родителей на тот момент дома не было. Мужчина сразу бросился на спасение.
 
Войдя в задымленный дом, он нашел в одной из комнат годовалую девочку. Она получила многочисленные ожоги и была госпитализирована «скорой» в ожоговый центр Харькова. Мальчики, которые надышались ядовитым дымом, также были госпитализированы в больницу.
 
«К месту пожара немедленно были направлены 4 пожарно-спасательных подразделения. На момент их прибытия в одной из половин дома огнем были охвачены домашние вещи на площади около 10 кв.м. Спасатели локализовали огонь в 13:15, в 13:45 – ликвидирован», - информируют в пресс-службе ГСЧС.
 
Причину возникновения пожара выясняют эксперты.
 
 
 
ФОТО:ГСЧС

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, дети, прохожий
 
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