30.11.2017 17:16

На Харьковщине гости обокрали пенсионера (ВИДЕО)

В совершении кражи денег с банковской карты мужчины участковые Балаклейского отдела полиции разоблачили 38-летнего жителя Изюмского района и 40-летнюю жительницу города Балаклея.



police.kharkov

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, к участковому офицеру полиции обратился 64-летний местный житель и сообщил, что с его банковского счета исчезли 1200 гривен.

«Полицейские провели ряд мероприятий по розыску злоумышленников и установили, что к краже денег причастен 38-летний мужчина и 40-летняя женщина. Находясь в гостях у пострадавшего, женщина похитила банковскую карточку пенсионера. Затем злоумышленники сняли с карточки 1200 гривен и поделили деньги между собой», - рассказывает участковый Балаклейского отдела полиции Олега Бабина.

Как выяснилось, воры ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.