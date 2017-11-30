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30.11.2017  17:16   

На Харьковщине гости обокрали пенсионера (ВИДЕО)

В совершении кражи денег с банковской карты мужчины участковые Балаклейского отдела полиции разоблачили 38-летнего жителя Изюмского района и 40-летнюю жительницу города Балаклея.


police.kharkov
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, к участковому офицеру полиции обратился 64-летний местный житель и сообщил, что с его банковского счета исчезли 1200 гривен.
 
«Полицейские провели ряд мероприятий по розыску злоумышленников и установили, что к краже денег причастен 38-летний мужчина и 40-летняя женщина. Находясь в гостях у пострадавшего, женщина похитила банковскую карточку пенсионера. Затем злоумышленники сняли с карточки 1200 гривен и поделили деньги между собой», - рассказывает участковый Балаклейского отдела полиции Олега Бабина.
 
Как выяснилось, воры ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  пенсионер, кража, харьков
 
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