30.11.2017 17:30

На Харьковщине налоговая милиция обнаружила алкогольных дельцов

В области обнаружили очередное подпольное предприятие по изготовлению алкогольных напитков из недоброкачественного сырья.



// ГФС

Работники налоговой милиции установили, что псевдопредприниматель в период 2017 года на территории Харькова и Харьковской области осуществлял незаконное приобретение, транспортировку, хранение с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков.



В ходе отработки информации, оперативными подразделениями установлено адреса, по которым осуществляется подпольное производство и хранение ликеро-водочных изделий, а также транспортные средства, которые задействованы в их транспортировке.



Сотрудники следственно-оперативных подразделений провели обыски по адресам расположения подпольного цеха, складского помещения и в автомобиле. Было обнаружено и изъято ликеро-водочные изделия (жидкость с характерным запахом спирта, водки, коньяка) на общую сумму более 400 тысяч гривен, автомобиль стоимостью около 270 тысяч гривен.

Кроме этого, изъята документация, черновые записи, товарно-транспортные накладные, фискальные чеки, копии доверенностей и лицензий, сертификатов, пластиковые емкости для хранения жидкости, тетрапак, картонные упаковочные коробки, спиртометры, пластиковые лейки, прибор для перекачки жидкости, фильтры, пластиковые трубы.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 680 тысяч гривен.



В настоящее время следствие продолжается.