01.12.2017 11:03

Знакомая следила за пенсионеркой, чтобы снять деньги с ее кредитки

Полицейские разоблачили в совершении кражи 32-летнюю жительницу Боровского района.



// Нацполиция

К правоохранителям обратилась 68-летняя пенсионерка с заявлением, что неизвестный похитил ее банковскую карточку, с которой снял более 1000 гривен.



Полицейские установили, что кражу совершила 32-летняя жительница Боровского района, которая ранее неоднократно совершала аналогичные преступления.



Во время досудебного расследования установлено, что злоумышленница украла у знакомой платежную карточку и сняла с нее деньги в сумме 1414 гривен.



Подозреваемая в содеянном созналась и пояснила, что кражу спланировала заранее, так как знала ПИН-код карты и ее местонахождения.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) и ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям статей женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.