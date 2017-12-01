Знакомая следила за пенсионеркой, чтобы снять деньги с ее кредитки

Полицейские разоблачили в совершении кражи 32-летнюю жительницу Боровского района.
К правоохранителям обратилась 68-летняя пенсионерка с заявлением, что неизвестный похитил ее банковскую карточку, с которой снял более 1000 гривен.
Полицейские установили, что кражу совершила 32-летняя жительница Боровского района, которая ранее неоднократно совершала аналогичные преступления.
Во время досудебного расследования установлено, что злоумышленница украла у знакомой платежную карточку и сняла с нее деньги в сумме 1414 гривен.
Подозреваемая в содеянном созналась и пояснила, что кражу спланировала заранее, так как знала ПИН-код карты и ее местонахождения.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) и ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям статей женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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