Пожилая женщина погибла на пожаре в собственном доме

В ночь на 1 декабря произошел пожаре в частном жилом доме Купянска.
Дом стояял в отдалении, поэтому соседи увидели пламя, когда крыша дома горела полностью.
Пожарных вызвали в 1:41. На тушение выезжал дежурный караул 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС.
Во время ликвидации огня спасатели нашли под разрушенными конструкциями здания тело 76-летней хозяйки дома без признаков жизни.
Площадь пожара составляла около 30 кв.м.
В 2:00 пожарные локализовали огонь, в 10:27 - ликвидировали.
Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: