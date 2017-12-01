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01.12.2017  13:01   

Пожилая женщина погибла на пожаре в собственном доме

В ночь на 1 декабря произошел пожаре в частном жилом доме Купянска.


// ГСЧС

Дом стояял в отдалении, поэтому соседи увидели пламя, когда крыша дома горела полностью.

Пожарных вызвали в 1:41. На тушение выезжал дежурный караул 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

Во время ликвидации огня спасатели нашли под разрушенными конструкциями здания тело 76-летней хозяйки дома без признаков жизни.

Площадь пожара составляла около 30 кв.м.

В 2:00 пожарные локализовали огонь, в 10:27 - ликвидировали.

Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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