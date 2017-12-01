В Харькове ликвидирован канал незаконного перемещения товаров через границу (ВИДЕО)

Преступная группировка из числа жителей Харькова через Интернет искала заказчиков, которым нужно было перевезти товары из Украины на территорию Российской Федерации.
Под видом интернет-заказов, груз с помощью логистических компаний доставлялся в город Харьков на имя одного из членов группировки. После получения товара правонарушители незаконно переправляли его через государственную границу в РФ.
Далее, с использованием российских логистических компаний, товар распространялся по территории России и на неконтролируемые украинской властью районы Луганской и Донецкой областей.
Эта схема перемещения товаров работала и в обратном порядке.
По результатам оперативных и следственных мероприятий, в рамках уголовного производства по статье 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей», правоохранители во процессуальным руководством прокуратуры провели обыски собственности подозреваемых.
Как результат, у фигурантов уголовного дела были изъяты банковские карточки, в том числе и Сбербанка России, наличные в 360 000 рублей РФ и более 36 000 долларов США, одежду на сумму 11 миллионов гривен, которую планировалось незаконным путем переправить через государственную границу вне пунктов пропуска.
А в жилище одного из членов группировки правоохранители обнаружили 1400 долларов США, более 35 000 рублей РФ, 58 пакетов с товаром, предназначенным к отправке в Россию, на общую сумму 250 000 гривен.
Кроме того, был обнаружен подпольный цех по пошиву одежды, в котором находилось более 60 швейных машинок и 75 промышленных рулонов ткани.
На днях, в рамках этого же уголовного производства, вблизи пункта пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка» общей правоохранительной группой был обнаружен автомобиль «УАЗ», который также принадлежал указанном группировке. В салоне автомобиля находилось 36 сумок с товаром, которые преступники планировали переправить в РФ в пешем порядке партиями под видом ручной клади. Сумма выявленного товара составила около 300 000 гривен.
Общая сумма изъятого товара составляет более 12 миллионов гривен.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, по окончании которых планируется вручение подозрений фигурантам уголовного производства.
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Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.
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