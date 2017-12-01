01.12.2017 13:29

В Харькове ликвидирован канал незаконного перемещения товаров через границу (ВИДЕО)

Преступная группировка из числа жителей Харькова через Интернет искала заказчиков, которым нужно было перевезти товары из Украины на территорию Российской Федерации.



// Госпогранслужба

Под видом интернет-заказов, груз с помощью логистических компаний доставлялся в город Харьков на имя одного из членов группировки. После получения товара правонарушители незаконно переправляли его через государственную границу в РФ.

Далее, с использованием российских логистических компаний, товар распространялся по территории России и на неконтролируемые украинской властью районы Луганской и Донецкой областей.



Эта схема перемещения товаров работала и в обратном порядке.



По результатам оперативных и следственных мероприятий, в рамках уголовного производства по статье 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей», правоохранители во процессуальным руководством прокуратуры провели обыски собственности подозреваемых.

Как результат, у фигурантов уголовного дела были изъяты банковские карточки, в том числе и Сбербанка России, наличные в 360 000 рублей РФ и более 36 000 долларов США, одежду на сумму 11 миллионов гривен, которую планировалось незаконным путем переправить через государственную границу вне пунктов пропуска.

А в жилище одного из членов группировки правоохранители обнаружили 1400 долларов США, более 35 000 рублей РФ, 58 пакетов с товаром, предназначенным к отправке в Россию, на общую сумму 250 000 гривен.



Кроме того, был обнаружен подпольный цех по пошиву одежды, в котором находилось более 60 швейных машинок и 75 промышленных рулонов ткани.



На днях, в рамках этого же уголовного производства, вблизи пункта пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка» общей правоохранительной группой был обнаружен автомобиль «УАЗ», который также принадлежал указанном группировке. В салоне автомобиля находилось 36 сумок с товаром, которые преступники планировали переправить в РФ в пешем порядке партиями под видом ручной клади. Сумма выявленного товара составила около 300 000 гривен.



Общая сумма изъятого товара составляет более 12 миллионов гривен.



В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, по окончании которых планируется вручение подозрений фигурантам уголовного производства.