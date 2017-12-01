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01.12.2017  13:29   

В Харькове ликвидирован канал незаконного перемещения товаров через границу (ВИДЕО)

Преступная группировка из числа жителей Харькова через Интернет искала заказчиков, которым нужно было перевезти товары из Украины на территорию Российской Федерации.


// Госпогранслужба

 Под видом интернет-заказов, груз с помощью логистических компаний доставлялся в город Харьков на имя одного из членов группировки. После получения товара правонарушители незаконно переправляли его через государственную границу в РФ.

Далее, с использованием российских логистических компаний, товар распространялся по территории России и на неконтролируемые украинской властью районы Луганской и Донецкой областей.

Эта схема перемещения товаров работала и в обратном порядке.

По результатам оперативных и следственных мероприятий, в рамках уголовного производства по статье 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей», правоохранители во процессуальным руководством прокуратуры провели обыски собственности подозреваемых.

Как результат, у фигурантов уголовного дела были изъяты банковские карточки, в том числе и Сбербанка России, наличные в 360 000 рублей РФ и более 36 000 долларов США, одежду на сумму 11 миллионов  гривен, которую планировалось незаконным путем переправить через государственную границу вне пунктов пропуска.

А в жилище одного из членов группировки правоохранители обнаружили 1400 долларов США, более 35 000 рублей РФ, 58 пакетов с товаром, предназначенным к отправке в Россию, на общую сумму 250 000 гривен.

Кроме того, был обнаружен подпольный цех по пошиву одежды, в котором находилось более 60 швейных машинок и 75 промышленных рулонов ткани.

На днях, в рамках этого же уголовного производства, вблизи пункта пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка» общей правоохранительной группой был обнаружен автомобиль «УАЗ», который также принадлежал указанном группировке. В салоне автомобиля находилось 36 сумок с товаром, которые преступники планировали переправить в РФ в пешем порядке партиями под видом ручной клади. Сумма выявленного товара составила около 300 000 гривен.

Общая сумма изъятого товара составляет более 12 миллионов гривен.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, по окончании которых планируется вручение подозрений фигурантам уголовного производства.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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