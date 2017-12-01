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01.12.2017  14:30   

ДТП на Салтовке: водитель ВАЗа угодил в больницу

Авария произошла 1 декабря около 00:20 на улице Валeнтиновской, 13.


// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, участниками происшествия стали автомобили Mitsubishi Pajero и ВАЗ-2107.

В результате ДТП пострадал водитель «семерки», которого госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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