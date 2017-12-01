ДТП на Салтовке: водитель ВАЗа угодил в больницу

Авария произошла 1 декабря около 00:20 на улице Валeнтиновской, 13.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, участниками происшествия стали автомобили Mitsubishi Pajero и ВАЗ-2107.
В результате ДТП пострадал водитель «семерки», которого госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
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