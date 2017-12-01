01.12.2017 14:43

В Балаклее вспыхнул торговый павильон

Сегодня, 1 декабря, в 06:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в городе Балаклея, на улице Октябрьская, 39 Б.



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К месту вызова прибыли 4 пожарно-спасательных отделения 42-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурный караул 30-й части из поселка Савинцы.

«По прибытию спасателей стало известно, что огнем был охвачен металлический магазин общей площадью 100 кв.м. Площадь пожара в то время составляла около 80 кв.м. Рядом с обеих сторон были пристроены еще 2 подобных павильона, которым угрожал огонь. Разведка пожара установила, что людей внутри горящей постройки не было. На тушение пожара и защиту соседних магазинов пожарные подали 5 пожарных стволов. В 8:21 пожар был локализован, а в 11:05 полностью ликвидирован», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

На месте происшествия работало 23 спасателя и 5 единиц техники. Благодаря оперативным действиям площадь пожара не увеличилась, соседние сооружения спасены.

Причину возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливают эксперты.