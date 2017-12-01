На Одесской микроавтобус наехал на КамАЗ

Авария произошла 1 декабря около 13:40 на улице Одесской.
ДТП произошло с участием автомобилей Mercedes Sprinter и КамАЗ, сообщили в патрульной службе.
По предварительной информации, водители обоих автомобилей двигались по Одесской в сторону улицы Харьковской.
Mercedes, двигаясь в крайней левой полосе начал совершать маневр разворота вправо, не убедившись в безопасности маневра совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался в попутном направлении, в крайней правой полосе движения.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
На водителя Mercedes полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в суд.
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