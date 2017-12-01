 
Главная Новости Криминал и происшествия На Одесской микроавтобус наехал на КамАЗ
01.12.2017  15:57   

На Одесской микроавтобус наехал на КамАЗ

Авария произошла 1 декабря около 13:40 на улице Одесской.


// Патрульная полиция

ДТП произошло с участием автомобилей Mercedes Sprinter и КамАЗ, сообщили в патрульной службе.

По предварительной информации, водители обоих автомобилей двигались по Одесской в сторону улицы Харьковской.

Mercedes, двигаясь в крайней левой полосе начал совершать маневр разворота вправо, не убедившись в безопасности маневра совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался в попутном направлении, в крайней правой полосе движения.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

На водителя Mercedes полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.12 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: водитель ВАЗа угодил в больницу 30.11 Криминал и происшествия На Семинарской автомобиль врезался в столб (ФОТО) 30.11 Криминал и происшествия ДТП на Тюринке: трамваи не ходили час
 
 

Видео

Единый электронный билет заработает завтра. Карточки можно приобрести в терминалах на остановках общественного транспорта
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 