01.12.2017 15:57

На Одесской микроавтобус наехал на КамАЗ

Авария произошла 1 декабря около 13:40 на улице Одесской.



// Патрульная полиция

ДТП произошло с участием автомобилей Mercedes Sprinter и КамАЗ, сообщили в патрульной службе.



По предварительной информации, водители обоих автомобилей двигались по Одесской в сторону улицы Харьковской.

Mercedes, двигаясь в крайней левой полосе начал совершать маневр разворота вправо, не убедившись в безопасности маневра совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался в попутном направлении, в крайней правой полосе движения.



В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

На водителя Mercedes полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в суд.