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02.12.2017  11:17   

Патрульные остановили водителя на угнанном авто

У мужчины не было документов на автомобиль, а замки на двери были повреждены.


// Патрульная полиция

Сегодня рано утром, во время патрулирования на улице Шевченко, 216Б, инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2107.

Полицейские обратили внимание на поврежденные замки транспортного средства. Кроме этого, водитель не имел при себе никаких документов на транспортное средство и заметно нервничал.

Во время проверки гражданина, патрульным поступило сообщение о незаконном завладении именно этим автомобилем.

Полицейские задержали мужчину до приезда следственно-оперативной группы, сотрудники которой будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Задержанного водителя патрульные передали следователям.

Тэги:  угон, полиция, харьков
 
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