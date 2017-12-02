На Харьковщине поездом смертельно травмирован мужчина

Происшествие произошло 1 декабря около 9:30. Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 71-летний житель поселка Песочин.
Вчера от диспетчера железнодорожной станции Новая Бавария в Люботинського отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Песочин поезд сообщением "Киев-Лисичанск» сбил мужчину. Движение поездов не останавливалось.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, сотрудники следственного управления и эксперты-криминалисты.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований.
День обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Общайтесь – сегодня у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились.
Первый уик-энд зимы пройдет под знаком дождя. Ожидается небольшое потепление.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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