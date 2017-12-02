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02.12.2017  14:48   

На Харьковщине поездом смертельно травмирован мужчина

Происшествие произошло 1 декабря около 9:30. Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 71-летний житель поселка Песочин.


// Нацполиция

Вчера от диспетчера железнодорожной станции Новая Бавария в Люботинського отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Песочин поезд сообщением "Киев-Лисичанск» сбил мужчину. Движение поездов не останавливалось.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, сотрудники следственного управления и эксперты-криминалисты.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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