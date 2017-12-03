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03.12.2017  12:33   

На Харьковщине под колесами автомобиля погиб пешеход

Наезд произошел около шести часов утра субботі в поселке Солоницевка Дергачевского района.


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Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля "Мерседес" наехал на 71-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В общем, за сутки на территории города Харьков и области произошло 57 ДТП, в результате которых два человека получили различные травмы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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