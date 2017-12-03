На Харьковщине под колесами автомобиля погиб пешеход

Наезд произошел около шести часов утра субботі в поселке Солоницевка Дергачевского района.
Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля "Мерседес" наехал на 71-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В общем, за сутки на территории города Харьков и области произошло 57 ДТП, в результате которых два человека получили различные травмы.
Звезды сегодня дарят вам энергию и активность. День действительно хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое.
Первый уик-энд зимы пройдет под знаком дождя. Ожидается небольшое потепление.
В третий день декабря свой праздник (правда, пока неофициальный) традиционно отмечают компьютерные графики и дизайнеры всего мира.
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