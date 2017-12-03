03.12.2017 12:33

На Харьковщине под колесами автомобиля погиб пешеход

Наезд произошел около шести часов утра субботі в поселке Солоницевка Дергачевского района.



// Facebook

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля "Мерседес" наехал на 71-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



В общем, за сутки на территории города Харьков и области произошло 57 ДТП, в результате которых два человека получили различные травмы.