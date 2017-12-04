В Пятихатках ВАЗ врезался в столб: водитель погиб (ФОТО)

Авария произошла в воскресенье около 17.00 на перекрестке улиц Академика Курчатова и Белгородского шоссе.
Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался в направлении Харькова со стороны поселка Русская Лозовая.
На одном из поворотов водитель не справился с управлением и въехал в электроопору.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте.
Информацию о происшествии внесены в журнал единого учета Киевского ОП. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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давл.:
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