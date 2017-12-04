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04.12.2017  10:48   

В Пятихатках ВАЗ врезался в столб: водитель погиб (ФОТО)

Авария произошла в воскресенье около 17.00 на перекрестке улиц Академика Курчатова и Белгородского шоссе.


// Нацполиция

Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался в направлении Харькова со стороны поселка Русская Лозовая.

На одном из поворотов водитель не справился с управлением и въехал в электроопору.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте.

Информацию о происшествии внесены в журнал единого учета Киевского ОП. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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