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04.12.2017  11:00   

На Научной маршрутка протаранила припаркованные автомобили

Аария произошла около девяти часов вечера воскресения на проспекте Науки, 11.


// segodnya.ua

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автобуса «Богдан» нe придерживался безопасной дистанции и совершил наезд на три припаркованных автомобиля - Ниссан, Форд, Ленд Ровер.

В результате ДТП пострадавших нет.

Патрульные составили на водителя автобуса админпротокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриалы ДТП пeрeдадут на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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