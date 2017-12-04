На Научной маршрутка протаранила припаркованные автомобили

Аария произошла около девяти часов вечера воскресения на проспекте Науки, 11.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автобуса «Богдан» нe придерживался безопасной дистанции и совершил наезд на три припаркованных автомобиля - Ниссан, Форд, Ленд Ровер.
В результате ДТП пострадавших нет.
Патрульные составили на водителя автобуса админпротокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриалы ДТП пeрeдадут на рассмотрение суда.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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давл.:
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