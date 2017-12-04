04.12.2017 11:11

Вандалы заливают терминалы для продажи e-ticket клеем и монтажной пеной (ФОТО)

По предварительным данным, выведено из строя 12 автоматов.



// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по связям с общественностью и информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.



«Думаю, по тому, как основательно «вандалы» подходят к порче терминалов по продаже e-ticket, можно смело говорить о том, что кто-то целенаправлено пытается сорвать в Харькове введение новой системы оплаты проезда.



На данную минуту нам известно о 12 испорченных терминалах. География - весь город, от Стекляшки до Академика Павлова. Почерк один - терминалы заливаются строительной пеной или клеем.



Интересно, как будет на это реагировать Нацполиция, и будет ли вообще реагировать?», – написал он.



В пресс-службе полиции собщили, что правоохранители ждут официальное заявление от горсовета с полным перечнем адресов, где зафиксирована порча имущества, и будут обязательно реагировать. О результатах сообщат дополнительно.