Вандалы заливают терминалы для продажи e-ticket клеем и монтажной пеной (ФОТО)

По предварительным данным, выведено из строя 12 автоматов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по связям с общественностью и информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
«Думаю, по тому, как основательно «вандалы» подходят к порче терминалов по продаже e-ticket, можно смело говорить о том, что кто-то целенаправлено пытается сорвать в Харькове введение новой системы оплаты проезда.
На данную минуту нам известно о 12 испорченных терминалах. География - весь город, от Стекляшки до Академика Павлова. Почерк один - терминалы заливаются строительной пеной или клеем.
Интересно, как будет на это реагировать Нацполиция, и будет ли вообще реагировать?», – написал он.
В пресс-службе полиции собщили, что правоохранители ждут официальное заявление от горсовета с полным перечнем адресов, где зафиксирована порча имущества, и будут обязательно реагировать. О результатах сообщат дополнительно.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: