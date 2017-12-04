На Салтовке автомобиль сбил девушку

Авария произошла около четырех часов дня воскресенья.
Как сообщили в патрульной полиции, напротив дома 138 по ул. Академика Павлова водитель авто Фиат Пунто совершил наезд на пешехода.
В результате ДТП пострадала 21-летняя женщина-пешеход, которую мeдики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: