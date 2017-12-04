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04.12.2017  11:57   

На Салтовке автомобиль сбил девушку

Авария произошла около четырех часов дня воскресенья.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, напротив дома 138 по ул. Академика Павлова водитель авто Фиат Пунто совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадала 21-летняя женщина-пешеход, которую мeдики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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