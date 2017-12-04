На Харьковщине 18-летний парень погиб под поездом

Личность погибшего устанавливается.
Авария произошла в воскресенье, 3 декабря, 21:23.
Как сообщили ы оперативной сводке ХОГА, пассажирским поездом № 124 сообщением Константиновка - Киев на перегоне Шебелинка-Занки был смертельно травмирован неизвестный мужчина, примерно 18 лет.
Задержка движения составила 48 минут.
В полиции сообщили, что ЧП произошло на платформе в пгт Слобожанское и движение поездов останавливалось на 10 минут.
Следователями решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: