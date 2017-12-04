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04.12.2017  12:32   

На Харьковщине 18-летний парень погиб под поездом

Личность погибшего устанавливается.


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Авария произошла в воскресенье, 3 декабря, 21:23.

Как сообщили ы оперативной сводке ХОГА, пассажирским поездом № 124 сообщением Константиновка - Киев на перегоне Шебелинка-Занки был смертельно травмирован неизвестный мужчина, примерно 18 лет.

Задержка движения составила 48 минут.

В полиции сообщили, что ЧП произошло на платформе в пгт Слобожанское и движение поездов останавливалось на 10 минут.

Следователями решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  попал под поезд
 
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