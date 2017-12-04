04.12.2017 13:30

В Песочине почтальона оставили без колес

58-летний житель поселка украл велосипед у почтальона.



// Нацполиция

В дежурную часть обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина работает почтальоном. Она рассказала, что неизвестный похитил ее велосипед, который она оставила возле одного из предприятий.

Своими действиями мужчина нанес потерпевшей материальный ущерб на сумму около тысячи гривен.



Во время проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Похищенный транспорт человек разобрал и продал, а вырученные деньги потратил на водку.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.