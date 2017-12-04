В Песочине почтальона оставили без колес

58-летний житель поселка украл велосипед у почтальона.
В дежурную часть обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина работает почтальоном. Она рассказала, что неизвестный похитил ее велосипед, который она оставила возле одного из предприятий.
Своими действиями мужчина нанес потерпевшей материальный ущерб на сумму около тысячи гривен.
Во время проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Похищенный транспорт человек разобрал и продал, а вырученные деньги потратил на водку.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: