 
Главная Новости Криминал и происшествия В Песочине почтальона оставили без колес
04.12.2017  13:30   

В Песочине почтальона оставили без колес

58-летний житель поселка украл велосипед у почтальона.


// Нацполиция

В дежурную часть обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина работает почтальоном. Она рассказала, что неизвестный похитил ее велосипед, который она оставила возле одного из предприятий.

Своими действиями мужчина нанес потерпевшей материальный ущерб на сумму около тысячи гривен.

Во время проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Похищенный транспорт человек разобрал и продал, а вырученные деньги потратил на водку.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Криминал и происшествия Вор залез в харьковский дом за техникой 01.12 Криминал и происшествия Знакомая следила за пенсионеркой, чтобы снять деньги с ее кредитки 30.11 Криминал и происшествия На Харьковщине гости обокрали пенсионера (ВИДЕО)
 
 

Видео

Делегации из Донецкой области Харьков презентовал свой опыт в сфере оказания социальных и админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 