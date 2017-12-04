На Салтовке несовершеннолетний парень погиб, упав с высоты

Полиция устанавливает обстоятельства гибели несовершеннолетнего.
Тело парня 2 декабря у одного из домов на проспекте Тракторостроителей обнаружил житель района. О происшествии мужчина сообщил в Московский отдел полиции.
Полицейские установили, что погибшим является 17-летний местный житель. По предварительным данным, причиной смерти парня стало падение с высоты. По словам матери, при жизни ее сын намерений покончить жизнь самоубийством не высказывал. Парень увлекался фотографированием.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Обстоятельства происшествия выясняются.
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На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
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