Вор залез в харьковский дом за техникой

Мужчина через окно проник в чужой дом и украл оттуда телевизор, ноутбук, микроволновую печь и флэш-накопители.
О краже в Новобаварский отдел полиции заявил 24-летний местный житель.
В ходе проведения розыскных действий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний знакомый потерпевшего. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: