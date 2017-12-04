04.12.2017 14:59

Вор залез в харьковский дом за техникой

Мужчина через окно проник в чужой дом и украл оттуда телевизор, ноутбук, микроволновую печь и флэш-накопители.



// Нацполиция

О краже в Новобаварский отдел полиции заявил 24-летний местный житель.



В ходе проведения розыскных действий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний знакомый потерпевшего. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.