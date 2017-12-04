 
Главная Новости Криминал и происшествия Вор залез в харьковский дом за техникой
04.12.2017  14:59   

Вор залез в харьковский дом за техникой

Мужчина через окно проник в чужой дом и украл оттуда телевизор, ноутбук, микроволновую печь и флэш-накопители.


// Нацполиция

О краже в Новобаварский отдел полиции заявил 24-летний местный житель.

В ходе проведения розыскных действий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний знакомый потерпевшего. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Криминал и происшествия В Песочине почтальона оставили без колес 01.12 Криминал и происшествия Знакомая следила за пенсионеркой, чтобы снять деньги с ее кредитки 30.11 Криминал и происшествия На Харьковщине гости обокрали пенсионера (ВИДЕО)
 
 

Видео

Делегации из Донецкой области Харьков презентовал свой опыт в сфере оказания социальных и админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 