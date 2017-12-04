04.12.2017 15:53

В Харькове вандалы повредили около 30 терминалов продажи e-ticket

Харьковский городской совет обратился в Национальную полицию по факту порчи вандалами терминалов по продаже карт единого электронного билета.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов. По его словам, по состоянию на 15:00 вандалы повредили уже 28 терминалов в разных местах города. Наибольший урон неизвестные нанесли на остановках по пр. Науки - они залили терминалы монтажной пеной или клеем.

«От имени городского головы, всех наших служб я обращаюсь с просьбой к харьковчанам, если они увидят подобные действия, пусть обращаются в полицию. Я бы хотел предупредить тех, кто этим занимается, что мы уже обратились в полицию. Кроме того, официальное заявление в правоохранительные органы поступит от инвестора. Сейчас они подсчитывают объем ущерба, который нанесен, потому что часть внутреннего оборудования терминалов придется заменить», - отметил вице-мэр.



На данный момет специалисты проверяют исправность оборудования системы единого билета по всему городу. Места, где установлены терминалы, будет патрулировать полиция.



«Рано или поздно мы их поймаем. Ущерб достаточно серьезный, это уже не хулиганство, а уголовная статья. Они наносят урон, в первую очередь, городу и громаде», - подчеркнул заместитель городского головы.



Он также сообщил, что по состоянию на 14:00 в Харькове уже куплено более 10 тыс. карточек и 30 тыс. разовых проездных билетов. По словам вице-мэра, примерно через три месяца город полностью перейдет на новую систему, и разовый билет в электротранспорте уже нельзя будет купить.



«Мы не призываем никого к ажиотажу, но рекомендуем своевременно приобрести новые проездные карты», - добавил Евгений Водовозов.



Напомним, что с 1 декабря в Харькове начала действовать система единого электронного проездного билета. На остановках общественного транспорта установлено 323 терминала, где можно приобрести новые проездные карты.