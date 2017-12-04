04.12.2017 17:01

Возле выхода из станции метро нашли гранату (ФОТО)

Боеприпас, находившийся в расщелине дерева, увидели граждане и сообщили о находке в полицию.



// Нацполиция

Боеприпас времен Второй мировой войны обнаружили возле выхода из станции метро «Индустриальная».

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Полицейские изъяли корпус гранаты «Ф-1» времен Второй Мировой войны. По заключению специалистов, обнаруженный предмет никакой опасности для окружающих не представляет.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о вынесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.