Возле выхода из станции метро нашли гранату (ФОТО)

Боеприпас, находившийся в расщелине дерева, увидели граждане и сообщили о находке в полицию.
Боеприпас времен Второй мировой войны обнаружили возле выхода из станции метро «Индустриальная».
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.
Полицейские изъяли корпус гранаты «Ф-1» времен Второй Мировой войны. По заключению специалистов, обнаруженный предмет никакой опасности для окружающих не представляет.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о вынесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: