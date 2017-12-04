 
Главная Новости Криминал и происшествия Возле выхода из станции метро нашли гранату (ФОТО)
04.12.2017  17:01   

Возле выхода из станции метро нашли гранату (ФОТО)

Боеприпас, находившийся в расщелине дерева, увидели граждане и сообщили о находке в полицию.


// Нацполиция

Боеприпас времен Второй мировой войны обнаружили возле выхода из станции метро «Индустриальная».

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Полицейские изъяли корпус гранаты «Ф-1» времен Второй Мировой войны. По заключению специалистов, обнаруженный предмет никакой опасности для окружающих не представляет.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о вынесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.11 Криминал и происшествия В аптеку на Салтовке бросили гранату (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО) 16.11 Криминал и происшествия По Харькову разгуливал мужчина с гранатой 05.11 Криминал и происшествия На Полевой во двор бросили гранату (ФОТО)
 
 

Видео

Делегации из Донецкой области Харьков презентовал свой опыт в сфере оказания социальных и админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 